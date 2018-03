Anzeige

Oftersheim.Heute Abend gibt es im Jugendzentrum (Juz) einmal mehr ein tolles Rockkonzert. Die drei Bands kommen alle aus Walldorf und sind sogar miteinander befreundet. Die Darbietung reicht dabei von Deutschpunk, eigenen Rockballaden bis hin zu englischen Coversongs.

„Commerzpunk“: Die Gruppe ist aus der Band „Sinus“ entstanden. Musikalisch sind „Commerzpunk“ dem klassischen Deutschpunk zuzuordnen. „Die Texte der Lieder reichen von frech-naiv und humorvoll bis sozialkritisch ironisch und ernst“, schreibt die Band auf Facebook – am Bandnamen könne man das ja auch sehr leicht erkennen. Sie werden die Hauptband des Abends sein, stehen hier doch schon wahre Punkrock-Veteranen auf der Bühne des Jugendzentrums. Die Zuschauer können sich auf einen wilden Auftritt gefasst machen.

„Flashcakes“: Sie spielen sowohl eigene als auch Coverstücke. Die „Flashcakes“ haben sich 2013 als Schülerband am Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch gegründet und spielen Coversongs, die in die Punkrock-Pop-Richtung gehen. Aber auch eigene Stücke hat die Band auf ihrem ersten Album „Kuchengeschmack“ aufgenommen, das kürzlich im „Rock und Pop Club“ in Wiesloch veröffentlicht wurde.