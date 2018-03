Wer will mitmachen?

Anzeige

Oftersheim.Ein Informations- und Planungstreffen, zu dem Vereine, Einrichtungen und Gruppen eingeladen sind, findet am Dienstag, 6. März, 18.30 Uhr, im Bürgersaal, Eichendorffstraße 2, statt.

Eingeladen sind alle, die sich an einer oder beiden der folgenden Veranstaltungen beteiligen möchten: am Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche (26. Juli bis 9. September) oder am Kinder- und Jugendtag im Schulhof (Samstag, 21. Juli). Das teilt die Gemeinde mit.

Die Verantwortlichen bitten im Interesse der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde auch in diesem Jahr wieder um engagierte Unterstützung. Ein möglichst zahlreiches Erscheinen zu diesem Vorbereitungstreffen sei für die Gesamtorganisation sehr wichtig. zg