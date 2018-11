Wer will mitmachen?

Oftersheim.Im Krippenspiel an Heiligabend in der evangelischen Kirche um 16.30 Uhr werden Emma und Luca sich mit den Weihnachtssternen auf den Weg nach Bethlehem machen. Abenteuerliches gibt es zu erleben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Große und Mächtige gilt es kennenzulernen, genauso wie ihre Untertanen. An der Krippe gehen Emma und Luca die Augen auf für das, was Gott uns im Kind schenken will. Dazu sucht die Gemeinde noch Kinder, die mitspielen wollen.

Rollen werden vergeben

Am Mittwoch, 21. November, von 17 bis 18 Uhr werden im Gemeindehaus die Rollen vergeben und an allen weiteren Dienstagen bis Weihnachten von 17 bis 18 Uhr geprobt. Denn bis die Sterne, die Kinder, Maria und Josef, der Kaiser Augustus, die Bürger und die Wirte ihren Text auswendig können, alle Engel, Hirten und Schafe wissen, wo sie zu gehen und zu stehen haben, ist es ein weiter Weg. Schließlich soll das Krippenspiel sowohl für die Kinder, ihre Eltern sowie der ganzen Gemeinde zum Weihnachtserlebnis werden.

Wer mitspielen möchte, meldet sich im evangelischen Pfarramt, Telefon 06202/54848 oder kommt direkt am Mittwoch, 21. November, um 17 Uhr ins Gemeindehaus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.11.2018