Wer will sich beteiligen?

Oftersheim.Ein Informations- und Vorbereitungstreffen findet am Dienstag, 10. März, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal, Eichendorffstraße 2, statt, zu dem alle Vereine, Einrichtungen und Gruppen eingeladen sind, die sich für eine Beteiligung am Sommerferienprogramm oder am Kinder- und Jugendtag während des Ortsmittefestes interessieren.

Das Sommerferienprogramm dauert von Donnerstag, 30. Juli, bis Sonntag, 13. September. Der Kinder- und Jugendtag findet am Samstag, 18. Juli, statt. Im Interesse der Kinder und Jugendlichen wird um freundliche Unterstützung gebeten, teilt die Gemeinde mit.

Die Gesamtkoordination der Veranstaltungen läuft im Jugendreferat zusammen. Bei Fragen erreicht man den Jugendreferenten Steffen Eisemann, direkt im Rathaus (Zimmer 13) per Telefon unter 06202/59 71 13 oder über E-Mail an: jugendreferat@oftersheim.de zg

