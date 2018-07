Anzeige

Die Alternative einer gemischten Nutzung, dass die Wohnungen also auch für sozial schwache Bürger zur Verfügung stehen, bringt andererseits den Nachteil mit sich, dass die Fördergelder des Landes entfallen. Die sind nämlich daran geknüpft, dass ausschließlich Geflüchtete dort untergebracht werden.

Vergabe der Außenanlagen

Ungeachtet der Entscheidung über die neuen Mieter gehen die Arbeiten am Gebäude zügig weiter. Und so beschäftigt sich auch ein weiterer Tagesordnungspunkt mit dem Neubau des Mehrfamilienhauses. In der Sitzung soll über die Auftragsvergabe für die Außenanlagen entschieden werden.

Eines der weiteren Großprojekte, das Verwaltung und Räte in der Hardtgemeinde seit geraumer Zeit beschäftigt, ist der Neubau, in dem die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz künftig ein modernes Domizil beziehen werden. Auch in der Sitzung steht das unter dem Namen „Rettungszentrum“ bekannte Projekt auf der Agenda. Außerdem geht es am Dienstagabend um den Beschluss der Offenlage zur ersten Änderung des Bebauungsplans „Auf den Ketscher Weg“, um die Neufassung der Friedhofssatzung der Gemeinde und die Neukalkulation der Bestattungsgebühren, den Jahresabschluss des Jahres 2017 und den Abschluss des Fernwärmegestattungsvertrages. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.07.2018