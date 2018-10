Wer wird Jubiläumsprinzenpaar?

Oftersheim.Der Countdown läuft – es sind nur noch wenige Tage bis zum 11.11. und somit dem Beginn der Fasnachtskampagne. An jenem Sonntag geht es im Kampf mit Bürgermeister Jens Geiß wieder um den Besitz des Rathaus-Schlüssels. Diesmal setzen die Grün-Weißen den Bürgermeister nicht nur einer geballten Charmeoffensive von Prinzessin Julia aus, nein – auch der Schützenverein und die Guggemusik aus Altlußheim treten zur Unterstützung an.

Prinzessin Julia ist sicher, dass sie den Schlüssel an sich bringen und damit die Macht in Oftersheim bis zum Aschermittwoch an die Karnevalisten übergehen wird. Nach dem kräftezehrenden Kampf werden sich alle gemeinsam ins Haus 59 in die Mannheimer Straße begeben und dort mit einem kleinen Umtrunk und einem Konzert der Guggemusik wieder Kraft tanken.

Bereits am Nachmittag steht für die Karnevalisten dann der interne Ordens- und Ehrennachmittag im SG-Clubhaus an, wo sie sich von Erika Klefenz mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen wollen. Bei der Veranstaltung werden neue Elferräte ernannt, Ehrungen vorgenommen und der neue Jahresorden wird vorgestellt.

Bereits eine Woche später steht der Galaabend auf dem Programm. In diesem Jahr, dem 44. seit Bestehen der Grün-Weißen, repräsentiert ein Jubiläumsprinzenpaar den Verein und die Gemeinde. So langsam steigt die Spannung und immer öfter hört man die Frage, wer es wohl in diesem Jahr sein wird.

Bilder geben erste Hinweise

„Um den Spekulationen ein Ende zu setzen, haben wir uns entschlossen, schon heute zwei unzensierte Bilder der beiden zu veröffentlichen“, sagt die Vorsitzende von CC Grün-Weiß, Monika Michaelis, und lädt schon mal ein: „Aber wer die beiden anhand der Fotos nicht identifizieren kann, sollte einfach zu unserem Galaabend am Samstag, 17. November, in die Kurpfalzhalle und live erleben, wenn sich der Vorhang öffnet und das Prinzenpaar bereit steht, die Regentschaft zu übernehmen.“

Begleitet wird die Inthronisation natürlich mit einem Programm aus Tanz, Artistik, Wortwitz und Gesang. Alle Grün-Weiß-Aktiven sind dabei, das Duo „Rollecsos“ will den Gästen den Atem rauben, Bauer Sepp und Andreas mit Gregor werden die Lachmuskeln strapazieren. Gesanglich unterhalten der Tal-Ötzi, Kraft und Kraftin und natürlich das Trio Jukebox.

