Wer wird Prinzessin der Grün-Weißen?

Oftersheim.Die Karnevalisten sind wieder in ihrem Element: Nach dem offiziellen Start der fünften Jahreszeit mit dem Rathaussturm am Montagvormittag ging es am Abend beim internen Ordensfest im SG-Clubhaus weiter. Dort wurde der neue Jahresorden vorgestellt, das Jubiläumsprinzenpaar Alina I. und Jürgen I. von Musik und Tanz sowie Steffi Uhrig haben Verdienstordenbekommen, Alexandra Eccard-Bordne und Elli

...