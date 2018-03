„Werde mit mir gemeinsam alt“

Anzeige

Doch es kommt nichts, aus Scham, nicht zu genügen. Da fragt Gott weiter: „Wie sieht es mit deiner Zukunft aus?“ Wieder kommt nichts, denn wer will schon im Alter der Zukunft ins Auge schauen. Da antwortet Gott: „Hab keine Angst, ich will treu zu meinem Versprechen stehen, das ich dir gegeben habe, als du jung warst. Auch im hohen Alter will ich dich halten. Werde mit mir zusammen alt und vergiss nie: Ich habe immer noch unbegrenzte Möglichkeiten für dich bereit!“

Umrahmt von den Klängen des Kirchenchores lasen Kirchenälteste die Namen der Jubelkonfirmanden vor und sie wurden erneut gesegnet. Die älteste – Hannelore Burkart – war vor 75 Jahren in ihrem Heimatort Walldorf konfirmiert worden. Sie feierte zum fünften Mal die Jubelkonfirmation. Mit der Feier des Abendmahls schloss der festliche Gottesdienst.

Viel zu erzählen

Am Nachmittag hatte die Kirchengemeinde die Jubelkonfirmanden mit ihren Ehepartnern zur fröhlichen Kaffeerunde eingeladen. Die meisten kamen ins Gemeindehaus. Lustig ging es zu. Viel gab es zu erzählen von damals, von heute, vor allem aber auch, wie sie bewahrt geblieben sind in all den Jahren. zg

