Werke von Zille und Kollwitz zu sehen

Oftersheim.Das 100-jährige Bestehen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) – den Wohlfahrtsverband hat Marie Juchacz am 13. Dezember 1919 gegründet – nehmen die Awo-Ortsvereine aus Oftersheim, Schwetzingen, Plankstadt, Eppelheim, Hockenheim und Neulußheim zum Anlass für die Ausstellung „Das Soziale in der Kunst“ im Gewölberaum des Verwaltungsgebäudes in der Eichendorffstraße.

Die Vernissage findet am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr statt. Zu sehen sind mehr als 50 Arbeiten aus dem Schaffen der Künstler Käthe Kollwitz und Heinrich Zille.

Die Ausstellung wurde von Professor Josef Walch zusammengestellt, er wird bei der Vernissage auch in die Ausstellung einführen. Musikalisch umrahmt wird die Ausstellungseröffnung mit Liedern von Charly Weibel. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.01.2020