Werner Kerschgens statt Bernd Hertlein

Oftersheim.Die Wahlprüfung der Gemeinderatswahl durch die Rechtsaufsichtsbehörde, das Kommunalrechtsamt des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis, ist abgeschlossen. Nun hat der Gemeinderat – so will es die Gemeindeordnung – festzustellen, ob bei den gewählten Kandidaten Hinderungsgründe vorliegen, die dem Eintritt in das Gremium entgegenstehen. Diese Gründe sind klar definiert.

Dieser Fall trifft auf einen Kandidaten zu: auf den bisherigen SPD-Gemeinderat Bernd Hertlein, dem die Wähler erneut ihr Vertrauen ausgesprochen haben.

Der bisherige stellvertretende Bauhofleiter wechselt zum 1. Juli gemeindeintern auf die Stelle Sachbearbeitung Arbeitsmedizin/Arbeitssicherheit, die im Haupt- und Ordnungsamt angesiedelt ist.

Somit wird er Bediensteter der Kernverwaltung sein, was die gleichzeitige Ausübung eines Gemeinderatsmandats ausschließt und somit einem Eintreten in das Gremium entgegensteht. Als erster Ersatzbewerber der SPD-Liste wird nun Werner Kerschgens in den Gemeinderat einziehen.

Der Verwaltung sind keine weiteren Hinderungsgründe bekannt; die neu- und wiedergewählten Gemeinderäte haben auch schon entsprechende Erklärungen abgegeben, dass sie ihr Amt antreten möchten, teilten Bürgermeister-Stellvertreter Roland Seidel und Hauptamtsleiter Jens Volpp mit.

Mit zwei Enthaltungen – Werner Kerschgens (SPD) und Annette Dietl-Faude (CDU) – hat der Gemeinderat dies auch offiziell festgestellt. az

