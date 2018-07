Werner Lindwurm zeigt sich treffsicher

Anzeige

Oftersheim.Trotz der angenehm schattigen Verhältnisse unter dem Scheunendach in der Mannheimer Straße 59 stöhnten viele Mitglieder der Behinderten- und Reha-Sportgruppe (BSG) über die schwüle Hitze. „Es ist großartig, dass dennoch so viele von euch gekommen sind“, hob der Vorsitzende Roland Seidel in seiner Begrüßungsansprache hervor und lud zu vergnüglichen Stunden in gemütlicher Runde ein. Ein besonderer Willkommensgruß galt dem 93-jährigen Werner Lindwurm, dem ältesten, aber immer noch aktiven Vereinsmitglied der BSG.

Erfrischungsgetränke standen bereit, aber trotzdem schätzten viele zu Beginn der Sommerparty ein heißes Tässchen Kaffee zu dem üppigen Kuchen- und Tortenangebot, das am Versorgungsbuffet bereitstand. „Unsere fleißigen Vereinsdamen haben sich mit ihren köstlichen Kuchen und süßen Leckereien heute einmal wieder selbst übertroffen“, lobte Seidel.

Neben freundschaftlichen Gesprächen waren es wie immer die unterhaltsamen Spiele, die eine großartige Stimmung aufkommen ließen. Der Renner war dieses Mal das lustige Dosenwerfen, bei dem die älteren Jahrgänge bewiesen, dass dieses Spiel nicht nur Jugendlichen vorbehalten ist.