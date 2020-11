Wettbewerb mit Freude an der Bewegung

Oftersheim.Die Olympischen Spiele in Tokio mussten ja in diesem Jahr verschoben werden. Die olympische Fahne wurde aber dennoch gehisst – und zwar in der Kurpfalzhalle. Dort nämlich fand der sportliche Grundschulwettbewerb „Mach mit“ als Teil der Schulsportwettbewerbe „Jugend trainiert für Olympia“ statt.

Die Schüler der ersten und zweiten Klassen der Friedrich-Ebert-Grundschule wurden, getrennt nach Klassen, für jeweils zwei Schulstunden in die Sporthalle eingeladen, um an dem schulinternen Wettbewerb teilzunehmen, informiert die Lehrerin Katrin Schommer.

Fester Bestandteil

Die im Schuljahr 2016/2017 vom Kultusministerium neu eingeführte Schulsport-Wettbewerbsform soll bereits die Erst- und Zweitklässler spielerisch zu Sport und Bewegung mit Wettbewerbscharakter heranführen, heißt es in der Pressemitteilung. Das gemeinsame Sporttreiben und die Freude an der Bewegung stehen dabei jedoch im Vordergrund. Als Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt hat die Friedrich-Ebert-Grundschule diesen Schulsportwettbewerb als festen Bestandteil in ihr Schulkonzept aufgenommen.

Pandemiebedingt musste der Wettbewerb leicht modifiziert werden. An vier (statt üblicherweise sechs) ausgewählten Stationen, die sportartübergreifende Übungen beinhalten, tobten sich die Schüler in Kleingruppen mächtig aus und stellten ihre Koordinationsfähigkeit, Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit unter Beweis.

Die Erstklässler hüpften 15 Meter auf einem Bein, sprangen möglichst weit mit drei großen Sätzen, warfen den Ball gezielt auf einen erhöht aufgestellten Kasten und balancierten auf der Langbank geschickt mit einem Gymnastikreifen, durch den sie durchsteigen mussten.

Auch die Zweitklässler zeigten ihr Können an den etwas abgeänderten Stationen. Sie prellten den Ball von unterschiedlichen Standpunkten aus, hüpften ebenso möglichst weit aus dem Stand und mit geschlossenen Beinen, sprangen mit Hockwenden über die Bank und turnten schließlich in eine Kerze. Für eine gelungene Ausführung sammelten die Schüler Punkte für ihre Mannschaft. Nachdem die Kinder die Übungen erfolgreich beendet hatten, traten die Mannschaften in einer „Schiebestaffel“ beziehungsweise in einer „Tretrollerstaffel“ gegeneinander an. Bei der „Schiebestaffel“ wurde eine Teppichfliese mit den Händen entlang einer festgelegten Strecke geschoben. Bei der „Tretrollerstaffel“ standen die Kinder mit einem Fuß auf der Teppichfliese und schoben sich wie beim Rollerfahren mit dem anderen Bein an. Mit großem Einsatz und begeisterten Anfeuerungsrufen kamen die Mannschaften in ihr Ziel.

Sie mobilisieren alle Kräfte

Am Ende mussten die Schüler beim Tauziehen noch einmal all ihre Kräfte mobilisieren. Nach zwei bewegten Schulstunden war jede Klasse mit ihrem Programm fertig. Die Klassenlehrerinnen werteten im Anschluss die Einzelergebnisse aus, so dass in den folgenden Tagen eine Siegermannschaft in den Klassen feststand. Rückblickend waren sich alle einig, dass der Wettbewerb viel Spaß gemacht hat. Jedes Kind konnte am Ende aufzählen, was ihm am meisten Freude bereitet hatte – da war das Tauziehen bei vielen an erster Stelle.

„Ein besonderes Dankeschön geht an die fünf Mütter und einen Vater aus den jeweiligen Klassen sowie an die FSJler Elias, die die Schule bei der Durchführung des Wettbewerbs tatkräftig unterstützt haben“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Schule. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020