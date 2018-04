Anzeige

Oftersheim.Kaum ein Fest lockt so viele Menschen in die Hardtgemeinde wie das Museumsfest im Heimatmuseum. Zum 1. Mai servieren dort die fleißigen Helfer vom Heimat- und Kulturkreis nicht nur kulinarische Erinnerungen, sondern halten Handwerk und Handarbeit, historisches Dorfleben und Wissen wach. Ein ganz besonderes Ziel am Maifeiertag, finden die Gäste.

Gerda Knobel aus Blankenloch besucht gerne und häufig ihre Tochter in Oftersheim. Dass der Heimat- und Kulturkreis so rührig ist, findet sie sehr gut: „Ich bin immer interessiert an alten Handwerkskünsten. Mein Vater war selbst Maler und da habe ich wohl einiges geerbt, denn ich mache zuhause auch alles selbst.“ In ihrem Wohnort gibt es auch ein Museum, das regelmäßig zum Besuch einlädt. Dass es so viele Ehrenamtliche gibt, die sich engagieren, weiß sie zu würdigen, denn „Altes sollte nicht in Vergessenheit geraten“. Auf die deftigen Speisen aber freut sie sich besonders. Immerhin locken in diesem Jahr auch wieder Leberknödel und Kraut.

Diese werden sicherlich von Menschen wie Heidi Mohr serviert. Die Oftersheimerin freut sich auf das Maifest, sie selbst an der Kasse, ihr Ehemann Peter am Grill. „Das Fest gehört zu Oftersheim am 1. Mai“, erklärt sie, „und was wäre schöner, als sich hier zu treffen und außergewöhnliches zu essen. Speisen eben, die man selbst vielleicht nicht mehr kocht.“ Die Ausstellungen und Sonderaktionen findet sie besonders gut, „das ist ein wichtiger Bestandteil der Traditionspflege.“