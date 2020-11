Wie geht es danach weiter?

Corona hat das Verkehrsverhalten vieler Menschen verändert: Massentransportmittel wie Busse und Bahnen, aber auch Flugzeuge werden deutlich weniger genutzt. Stattdessen erlebt der vielgescholtene Individualverkehr eine Renaissance: Viel häufiger sind die Menschen derzeit mit dem Rad, dem Auto oder gar zu Fuß unterwegs – Hauptsache kein dichtes Gedränge in Zeiten der Pandemie.

Das hat Auswirkungen auf den ÖPNV. Plötzlich ist in vielen Bussen und Bahnen mehr Platz. Auch auf der Linie 717 haben also neben den extra eingerichteten Zusatzfahrten vor allem die deutlich gesunkenen Fahrgastzahlen zur Entspannung der Lage beigetragen. Pendler, die derzeit keine Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen können, profitieren dadurch von größerem Abstand, mehr Sicherheit und schlichtweg mehr Komfort.

Doch bleibt die Frage, wie es nach Corona weitergeht. Wenn sich Busse und Bahnen wieder füllen. Die Probleme auf der Linie 717 gab es schon lange vor der Pandemie und sie werden bei normaler Auslastung wohl nicht durch eine einzige Zusatzfahrt am Morgen verschwinden. Gleichzeitig werden die Verkehrsunternehmen und ihre Träger – in unserem Fall der Rhein-Neckar-Kreis – in den kommenden Jahren drastisch sparen müssen. Ob dann noch die Mittel für zusätzliche Busse vorhanden sein werden, ist fraglich.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.11.2020