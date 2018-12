Oftersheim.Heute widmen wir uns dem dritten Buchstaben des dritten Wortes von unserem Adventskalender-Gewinnspiel. Wieder bilden wir eine Tür in der Hardtgemeinde ab und fragen Sie dazu:

Diese Tür gehört zu einer Hütte, die die Gemeinde vermietet – aber hauptsächlich in der Sommerzeit beziehungsweise in den Monaten, in denen das Draußensein Spaß macht. Auf der Homepage der Gemeinde steht übrigens, dass es das Holzhäuschen seit 1976 gibt, es gehört damit zu den ersten seiner Art in der Region. Wir wollen wissen: Wie heißt der Weg, wo man die Hütte findet? Auch das steht übrigens auf der Homepage. Notieren Sie bitte den fünften Buchstaben.

Sobald Sie den Begriff gefunden haben, schicken Sie die Lösung an E-Mail: sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Stichwort: Adventskalender. Einsendeschluss ist Donnerstag, 27. Dezember (24 Uhr). Viel Glück. az/Bild: Lackner

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018