Wie sieht die Zukunft aus?

Oftersheim.Die Christuskirche lädt am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr zu einem Abend mit Buffet, Musik und einem Vortrag zum Thema „Impulse für die Zukunft der Kirche“ im Gemeindesaal ein.

Ganz sicher ist der Referent, dass die Kirche eine Zukunft hat, die die Gegenwart prägt. Der Kirchenhistoriker Hans-Georg Ulrichs ist in der evangelischen Landeskirche in Baden mit der Koordination der Vorbereitungen für den landeskirchlichen Geburtstag beauftragt.

Nach territorialen Veränderungen in den Jahrzehnten um 1800 entstand die badische Landeskirche im Jahr 1821 durch die Zusammenlegung der lutherischen und reformierten Kirche, durch eine sogenannte Union, wie sie es vorher auch in anderen Gebieten gab. An diesem Abend geht es um einen „Faktencheck“: Was nehmen wir mit aus der Gründung unserer Landeskirche? Wo gab es seit dem Erfolge und Versagen? Was kann uns heute Impulse für morgen geben? zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.02.2020