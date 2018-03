Wildblumen sollen für Vogelnahrung sorgen

Anzeige

Oftersheim.Der Himmel meinte es nicht gut mit denen, die sich an diesem Morgen durch das Gestrüpp kämpften. „Das Wetter macht uns nichts aus“, rief allerdings Frank Nürnberg und ließ die Kettensäge schnurren, um dem Eschen-Ahorn (Acer negundo) Herr zu werden. Die nordamerikanische Pflanze ist hoch giftig und gilt überdies als Fremdling in der heimischen Fauna. In einem Feldgehölz ist der Ahorn deshalb nicht ideal aufgehoben.

Die Säge tat ihre Arbeit, Stück um Stück des Stammes schleppten Jürgen Hauschild und Gerhard Stelz aus dem Gehölzstreifen zwischen dem Kohlwaldweg und dem Wingertsbuckelweg. Ein beliebtes Terrain zwischen Friedhof, Waldkindergarten und Kleingartenanlage. „Deshalb ist es auch wichtig, hier am Weg entlang die Hecke zu kürzen“, so Christine Neumann-Schwab. Das Vorstandsmitglied des Naturschutzbundes (Nabu) Schwetzingen-Oftersheim strahlte zufrieden in Richtung der fleißigen Männer, die schleppten und zerrten, bis der Ahorn schließlich am Wegesrand aufgestapelt lag und die in den Weg ragenden Äste der anderen Gehölze passend zurückgeschnitten waren.

Hintergrund Benjeshecke wird eine Totholzhecke genannt – nach Hermann Benjes, der sie 1980 zum ersten Mal beschrieb. In einem Band werden Baum- und Strauchschnittgut von heimischen Hölzern abgelegt. Diese Form der Grenzmarkierung gibt es schon seit Jahrtausenden. Sie bietet Winterquartier und Sommerschutz für Tiere sowie einen Schutz vor Erosion der umliegenden Ackerflächen durch Wind. Jungpflanzen können sich durch die Nährstoffe gut ansiedeln. Es entsteht auch Brutraum für bodenbrütende Vögel. ak

Ungestörte Existenz für alle

„Jetzt kann man auch wieder gut hier entlang fahren“, bemerkte sie, als schon der erste Radler fröhlich winkend und ein „Dankeschön“ schmetternd passierte. Ungestörte Existenz für alle – ein gutes Ziel. „Denn schließlich ist dies ein Rückzugsgebiet für alle Tiere auf der Feldflur“, erläuterte Naturschutzwart Peter Rösch. Dies habe oberste Priorität, denn „denen geht es hier am schlechtesten“. Alleine der Rückgang an Insekten beeinflusse deren Vielfalt und Zahl. Deshalb habe man sich auch entschlossen, Wildblumensamen „aus einer zertifizierten Gärtnerei“, so Neumann-Schwab, hier in den Boden zu geben, damit einerseits eine gute Krautschicht entsteht und andererseits heimische Blüten für genügend Nahrung für die hier dann sicherlich siedelnden Neuntöter oder Grünfinken, Amseln und Stieglitze sorgen.