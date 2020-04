Winfried Monz übernimmt die Aufgaben

Oftersheim/Heidelberg.Bei der Lebenshilfe Heidelberg gibt es einen Wechsel im Vorstand. Der bisherige Amtsträger Wolfgang Enderle hat sein Mandat am 17. April niedergelegt. Das teilte der Verein mit. Auf Nachfrage unserer Zeitung nach den Gründen hieß es von der Pressestelle, dies wolle man nicht weiter kommentieren.

Der Aufsichtsrat der Lebenshilfe Heidelberg hat das Amt zum 18. April in die Hände des bisherigen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Winfried Monz (65) gelegt, nachdem dieser zuvor sein Amt als Aufsichtsrat niedergelegt hatte. Der als ehemalige Rektor einer großen Bildungseinrichtung für Menschen mit Behinderung in Führungs- und Verwaltungsfragen erfahrene Winfried Monz wird die Lebenshilfe Heidelberg bis zur Berufung eines neuen hauptamtlichen Vorstands in Teilzeit führen, heißt es abschließend in der Mitteilung.

Außenstelle im Gewerbepark

Zur Lebenshilfe Heidelberg gehören im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung die Heidelberger Werkstätten mit Außenstellen im Oftersheimer Gewerbepark Hardtwald sowie in Hockenheim. zg

