Winzig will wieder zu seiner Mama finden

Oftersheim.„Mama“, tönte der kleine Elefant ängstlich in die Wüste hinaus. Weil er so neugierig ist, hatte er seine Herde verloren. „Winzig“, so heißt der kleine Dickhäuter, erlebte auf seiner Suche nach der Elefantengruppe etliche Abenteuer, die die vielen Kinder im Rose-Saal miterlebten. Lebendig erzählte Ellen Heese vom „theater en miniature“ aus Leimen die Geschichte, die Erwin Moser in einem Kinderbuch niederschrieb.

Natürlich findet die ein positives Ende. Winzig kann nach 45 Minuten wieder Rüssel an Rüssel mit seiner Mutter schmusen und die Elefantenherde freut sich, dass der verlorengegangene Winzig heil wieder bei ihnen ist. Im liebevoll gestalteten Bühnenbild, dessen Rückwand ein großes Tuch mit der Applikation des riesigen Kontinents Afrika bildete, lernte Winzig verschiedene Tiere kennen, die dort leben.

Informationen zu Afrika hatte Heese auch dabei: „Da gibt es viel Sand, die Wüste“, sagte sie und erklärte, dass die Elefanten gerne in einer Reihe laufen. Dabei stellte sie einen nach dem anderen der Größe nach auf ihre hölzerne Kleinbühne. Hier fand auch ein Büschel Gras seinen Platz: „Das gibt es auch in Afrika“, erklärte Heese, die selbstredend optisch zum Thema gekleidet in Safarikluft auftrat. Ihre weiteren „Bühnenbilder“ hatte die Schauspielerin und Puppenspielerin in ihrem drehbaren Sekretär-Tisch untergebracht. Erstaunliche Vielfalt bot dieses Holzmöbel, dessen Klappe eine Wüstenszene verbarg, in der die Band „Grasshoppers“ dem kleinen Elefanten fetzige Musik vorspielte. Natürlich halfen die Insekten dem Dickhäuterkind gerne und schickten ihn nach einem kurzen schmissigen Konzert ermutigt weiter.

Krokodil klappert mit den Zähnen

Klar ging es Winzig nicht so gut, weil er seine Mama vermisste, aber Wüstenmaus Ophelia, echt zappelig, aber auch witzig, wusste, wo er hingehen konnte. Unterwegs traf er das freche Krokodil Leopold, das aber auch einen Hinweis geben könnte, wo die Herde sich aufhielt. Dass er dabei immer wieder mit seinen beeindruckenden Zähnen klapperte, schien Winzig nicht zu schrecken. Die Kinder schon, die ab und an lachten oder leicht erschreckt riefen.

Spätestens bei der Begegnung mit dem Schweinepaar Röschen und Waldemar freuten sich alle mit Winzig, dass der dem Zusammentreffen mit seiner Familie wieder ein Stückchen nähergekommen war. Aus all den Fremden werden im Gespräch Freunde, die unterstützten und helfen, das ist die Botschaft für die Zuschauer. Bleibt anzumerken, dass Ellen Heese jede Figur mit ihrer eigenen Stimme versah, mit der Betonung den Charakter darstellte und mit wenig Mimik einen Ausdruck verlieh, der sogar den Erwachsenen Zuschauern nach der Vorstellung viel Lob abrang.

Die uralte Tradition der Puppenspielkunst erlebt in den Händen von Ellen Heese ein Erstarken. Das 1991 als mobile Bühne gegründete „theater en miniature“ ist für seine Inszenierungen für Kinder und Erwachsene auf zahlreichen nationalen und internationalen Festivals ausgezeichnet worden und vermittelt erfrischend abwechslungsreich Geschichten um Mut, Freundschaft und Liebe. zesa

