Oftersheim.Auf das Schreiben der KFD Oftersheim vom 21. Mai an Erzbischof Stephan Burger, mit den Forderungen für Gleichberechtigung der Frauen, Abschaffung des Zölibates, Aufdeckung der Skandale, sowie der Unterschriftenliste (Aktion nach der Maiandacht), hat der Bischof einen Brief an die Oftersheimer Frauen geschrieben, indem er sich für das Engagement bedankt, teilt die KFD mit.

Dem Schreiben liegt seine Stellungnahme zur Aktion „Maria 2.0“ bei, hier betone der Bischof, es sei ihm ein wichtiges Anliegen, dass die verantwortliche Präsenz von Frauen in der Kirche weiter vorankommt. Er würde sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Anteil von Frauen in Führungs- und Leistungsaufgaben erhöht werde, so habe er in der Erzdiözese als erste Diözese Deutschlands eine Kommission für Geschlechtergerechtigkeit einberufen. „Wir brauchen Sie alle, Frauen und Männer, Geistliche wie Laien, um die eine Kirche der Zukunft zu sein“, heißt es weiter.

Die KFD startet derzeit eine neue Verbandsoffensive unter dem Titel „Frauen, worauf warten wir?“ Dazu liegen in der Kirche St. Kilian Postkarten aus, die an den KFD-Bundesverband gesendet werden können, um den Forderungen der KFD für eine geschlechtergerechte Kirche Ausdruck zu geben. Diese bundesweit gesammelten Karten werden an die Deutsche Bischofskonferenz übergeben.

Die KFD lädt außerdem am Mittwoch, 25. September, zu einem Vortrag im ökumenischen Bildungszentrum St. Clara Mannheim ein. Am Dienstag, 15. Oktober, besucht die KFD die Matisse Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim. gm

