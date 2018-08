Anzeige

Oftersheim.Vom großen Sturm, der den Golfplatz vor einem Jahr in Teilen verwüstet hat, ist beim Gang über die 18-Loch-Anlage heute auf den ersten Blick nichts mehr zu sehen. Nur wer genau hinschaut und die Zerstörungen kennt, kann hier und da noch die Folgen erahnen.

Neues vom Golfclub Eine neue 6-Loch-Kurzspielanlage mit 60 bis 100 Meter langen Bahnen wird gerade hinter dem Betriebshof angelegt. Damit werden Mitglieder und Nicht-Mitglieder angesprochen. Die Driving Range bekommt einen neuen Platz – gegenüber dem Betriebshof. Am bisherigen Standort gefährdeten hie und da umherfliegende Bälle Besucher und Autos. Beide Anlagen sollen im April oder Mai 2019 bespielbar sein. az

„Das Kiefernwäldchen hat sich beispielsweise gelichtet“, zeigt Golfplatz-Manager Steven Pinter auf die Nadelbäume, die jetzt in luftigeren Abständen stehen. Und der entwurzelte Baum, den die brachiale Urgewalt der Natur zu Fall gebracht hat – im umgefallenen Zustand immer noch etwa 1,80 Meter hoch – ist mittlerweile auch komplett gefällt. An der Stelle wächst nun Rasen, er gleicht sich in Farbe und Beschaffenheit nahtlos an seine Umgebung an. Lediglich eine kleine runde Fläche deutet – fast wie eine Narbe – den Standort des gewesenen Baumes an. „Aber es ist halt schade um jedes Exemplar“, bedauert der Manager.

Doch ansonsten haben sich die Fälllungen in Grenzen gehalten. In Zusammenarbeit mit einem Biologen erfolgte vor einem Jahr eine achtstündige Begehung. Die war nötig, weil der Golfplatz ja inmitten eines Naturschutzgebietes liegt – und somit auch bestimmte Verpflichtungen erfüllen muss.