„Wir sind darüber uneingeschränkt erfreut“

Überraschung für den Verein

Auch der TSV-Vorsitzende Markus Lauff wusste noch nichts von diesem positiven Bescheid aus Stuttgart. Im Gespräch mit unserer Zeitung meinte er: „Sollte es so sein, dass wir die Förderung erhalten, würde sich der TSV nach den langjährigen Bemühungen natürlich sehr freuen und der Sanierung zuversichtlich entgegenblicken.“

Aus unserem Verbreitungsgebiet bekommt auch Plankstadt eine Förderung in Höhe von 297 500 Euro für die Erneuerung der Sportanlagen in der Jahnstraße. Brühl darf sich über einen Zuschuss von 54 000 Euro für die Sanierung der Sporthalle an der Schillerschule freuen.

„Gemeinsam mit den Kommunen schaffen wir optimale Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb im Breiten- und Spitzensport“, sagt die Sportministerin des Landes, Dr. Susanne Eisenmann. Hiervon profitierten Schulen und Sportvereine gleichermaßen. „Baden-Württemberg ist Sportland“, so die Ministerin weiter. Deshalb stelle die Landesregierung über den Solidarpakt dem Sport – also auch der Sportstättenförderung – allein in diesem Jahr insgesamt rund 107 Millionen Euro zur Verfügung.

181 beantragte Vorhaben

Mit der kommunalen Sportstättenförderung werden der Neubau und die Sanierung von Sporthallen sowie Sportfreianlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen) bezuschusst. Die Zuschüsse werden für vielseitig nutzbare Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Baukosten.

In der aktuellen Förderrunde wurden über 60 Prozent der 181 beantragten Vorhaben berücksichtigt werden. Anträge, die diesmal nicht zum Zuge kamen, können in der nächsten Förderrunde wieder eingereicht werden.

Für 2019 ist erneut ein Förderprogramm zur Sportstättenförderung von über 17 Millionen Euro vorgesehen. zg/az

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.05.2018