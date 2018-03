Wo Lichter tanzen

Anzeige

Zu den Klängen von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Dornröschen-Walzer“ leuchteten bunte Würfel in allen nur erdenklichen Farben. Die Bäume und Sträucher waren in farbiges Licht getaucht und auf Wegen und Brücken erstrahlen bunte Ornamente und Figuren. Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld hatte ganze Arbeit geleistet. Es gab bewegte Bilder mit musikalischer Untermalung, Projektionen auf Wänden und Wasseroberflächen. Manche farbigen Darstellungen waren gar unbeschreiblich schön, so die Ausflügler.

Mit wunderbaren Eindrücken ging es heimwärts. Das Fazit der Arbeitsgruppe: „Es war nicht nur ein schöner, sondern auch beeindruckender Abend.“ Man darf gespannt sein, wie sich die Damen für ihre Arbeit haben inspirieren lassen. yw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018