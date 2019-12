Wo sich Elemente verbünden und neues Land formen

Oftersheim.Den Titel „Sagenhaftes Island“ trägt eine Live-Reportage von Olaf Krüger, die der Referent und Fotojournalist am Freitag, 7. Februar 2020, um 19.30 Uhr als Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Lebenswege“ von Gemeindebücherei und Volkshochschule im Rose-Saal vorstellt.

Hoch im Norden liegt eine Insel, auf der sich die Elemente verbünden, um neues Land zu formen. Hier wird der Mensch klein im Angesicht der überwältigenden Natur. Jede Bucht und jedes Tal in Island erzählen ihre eigene Geschichte – von den Anfängen der Besiedelung vor über 1100 Jahren bis in unsere heutige Zeit, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Große Begeisterung

Seit 2004 erkundet Olaf Krüger die Insel im äußersten Nordwesten Europas mit großer Begeisterung. Über ein Jahr hat er inzwischen dort verbracht und tiefe Einblicke in ein verblüffend vielseitiges Land gewonnen. Sein Fazit: „Island ist ein Traumziel für Fotografen und Naturliebhaber. Für mich ist es eines der schönsten Länder unserer Erde!“

Zusammen mit der Vulkan-Enthusiastin Kerstin Langenberger fotografiert er Islands gewaltigste Lavaeruption seit 250 Jahren, klettert in Eishöhlen unter Europas größtem Gletscher und findet sich inmitten einer Gruppe von neugiereigen Buckelwalen wieder.

Leidenschaft fürs Reisen

Olaf Krüger gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vortragsreferenten und Fotojournalisten im deutschsprachigen Raum, heißt es in einer Pressemitteilung. Seine Vorträge sahen mehr als 40 000 Zuschauer. Krüger studierte Kunstgeschichte und Germanistik. Seine große Leidenschaft für das Reisen führte ihn rund um den Globus. zg

