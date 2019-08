Wölflinge auf den Spuren von Harry Potter und Freunden

Oftersheim.Das Sommerlager der Wölflinge stand unter dem Motto „Harry Potter und die Jurte des Schreckens“. Dafür hatten die Sechs- bis Elfjährigen nicht nur Isomatten und Schlafsäcke auf ihren Packlisten, sondern unter anderem auch Zauberstäbe und passende Gewandungen, die einen Zauberlehrling ausmachen.

Die Wölflinge fanden sich unter anderem als „Eule Hedwig“, als gelehrige Schüler von Hogwarts bis hin zur Wahrsagerin Sybill Trelawney auf dem Lagerplatz ein, um die Zauberspiele zu eröffnen.

Die Zauberlehrlinge mussten sich den unterschiedlichsten Herausforderungen stellen: Sie mussten durch ein Spinnennetz aus Seilen krabbeln oder einen Zaubertrank trinken, bei dem sie sich in Tiere verwandelten und die anderen erraten sollten, um welches es sich handelt.

Am Ende des Spiels kam das Zauberwort heraus, das schließlich zu dem freudig begrüßten „Gummibärchen-Schatz“ führte.

Nach dem erfolgreichen Auffinden des Schatzes führte es die Gruppe auf die mittelalterliche Burg Trifels, auf der an diesem Tag ein Ritterfest war und die Wölflinge allerlei über die Burg, die Ritter und deren Waffen in Erfahrung brachten. Nach all diesen Erlebnissen durfte eine Stärkung natürlich nicht fehlen und so wurde das Zauberessen, „Spagettus Totalus Leckerus“, gemeinsam gekocht und verzehrt.

Der nächste Tag begann mit Holzsammeln für das abendliche Essen und freiem Erkunden der Gegend. Der anschließende Erfrischungszauber führte die Kinder und Jugendlichen dann samt Rucksäcken und Zauberstäben in das nahegelegene Freibad, in dem so mancher Wassergeist erlegt wurde.

In die Meute Balu aufgenommen

Am Abend erhielten fünf Wölflinge ihr langersehntes Halstuch und wurden im feierlichen Rahmen in die Meute Balu aufgenommen. Nach dem zauberhaften Abendessen lernten die Wölflinge andere Pfadfinder kennen, die sie zum Tee und Singabend ans Lagerfeuer einluden.

„ Es ist sehr wichtig, dass die Kinder sich untereinander austauschen, um auch bundübergreifend Erfahrungen und neue Horizonte kennen zu lernen“, erklärte Wölflingsführer Torsten Drewel.

Am folgenden Tag wurden bereits die Rucksäcke gepackt, die Jurte abgebaut und die Zauberlehrlinge reisten mit vielen neuen Erfahren nach Hause, wo sie ihre Eltern bereits erwarteten. zg

