Wofür gibt’s Verkehrsregeln?

Bei den Anfragen im Ratsgremium ist es mal wieder deutlich geworden: Es gibt offenbar Verkehrsteilnehmer, die für jede Situation ihres Lebens eine Gebrauchsanleitung brauchen – obwohl die Rahmenbedingungen doch eine deutliche Sprache sprechen. Dieses Manko einiger ihrer Mitbürger legten die Gemeinderäte Michael Seidling und Silke Seidemann bei ihren Wortmeldungen schonungslos offen. Seidling sorgt sich um die Sicherheit der Aufzugbenutzer in der Bahnhofsunterführung – wenn der endlich geht. Die Radfahrer würden durch die Unterführung rasen.

Und Seidemann möchte den Autofahrern, insbesondere den auswärtigen, die Reise durch die verengte Heidelberger Straße erleichtern, indem ein zusätzlicher Hinweis aufgestellt wird.

Beide Gemeinderäte haben in der Sache zweifellos recht: Für Fußgänger ist es in der Unterführung zuweilen gefährlich. Und auch die Verschwenkung in der Heidelberger Straße weist Schrammen auf.

Aber ist es denn die Lösung, die Vollkasko-Mentalität einiger Verkehrsteilnehmer noch zu unterstützen? Oder sollte man nicht eher annehmen dürfen, dass Radler und Autofahrer so intelligent sind, die Regeln zu verstehen beziehungsweise Rücksicht zu nehmen, wenn sie die Straßen benutzen?

Wenn dies nicht der Fall ist, finde ich, dass man diesen Menschen nicht noch ein Rundum-Sorglos-Paket hinterhertragen sollte, sondern sie – mit den vorgesehenen Möglichkeiten des Gesetzgebers – an ihre Pflichten erinnert. Es kann jedenfalls nicht die Aufgabe der Gemeinde sein, den Verkehrsteilnehmern immer mehr Eigenverantwortung abzunehmen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.05.2019