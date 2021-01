Wohnraumpolitik im Fokus

Oftersheim.Die Gemeinde hat nur wenige gemeindeeigene Grundstücke. Grund und Boden ist ein rares Gut geworden. Die Preise für Grundstücke explodieren fast, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins. Somit müssten die Gemeinderäte und der Bürgermeister sich genau überlegen, wie mit dem noch vorhanden möglichen Bauland umgegangen wird. Es gebe verschiedene Möglichkeiten. Eine davon sei, größere Flächen einem Investor zu verkaufen, der dann – ähnlich dem neuen Quartier in der Karlstraße – diese bebaut und die Wohnungen und Häuser verkauft. Eine weitere Variante sei, die Grundstücke nicht zu verkaufen, sondern in Erbbaupacht zu vergeben, so dass die Gemeinde über viele Jahrzehnte Pachteinnahmen hat und Besitzerin der Grundstücke bleibt. Dies könne eine nachhaltige Gemeindeentwicklung auch in finanzieller Hinsicht sein, findet der SPD-Ortsverein. Die Gemeinde sichere sich dadurch für zukünftige Generationen Einnahmen.

„Die weit über 300 gemeindeeigenen Wohnungen trugen ganz wesentlich zum Erfolg unserer Gemeinde bei und zeigen, wie die Bürgermeister und Gemeinderäte vorausschauend agiert haben“, heißt es weiter. Auch müsse darüber gesprochen werden, wie die Flächen bebaut werden sollen. Reihenhauszeilen, Doppelhaushälften, Einzelhäuser, Geschosswohnungsbau oder gar Gewerbeflächen? Diese Frage trage erheblich zum Flächenverbrauch, der Einwohnerzahl, der Kaufkraft und den Steuereinnahmen bei.

Aufgrund dieser Überlegungen und offenen Fragen hat der SPD-Ortsverein einen Experten für Wohnraumpolitik, den Landtagsabgeordneten Daniel Born zu einer Online-Veranstaltung am Montag, 25. Januar, um 19 Uhr eingeladen.

Info: Der Zugangslink https://meet. jit.si/SPDOVgoesonlinemitDanielBorn steht auf www. spd-oftersheim.de.

