Wolfgang Maier ist seit 55 Jahren dabei

Oftersheim.Die Matinee des CDU-Gemeindeverbandes ist ein angenehmer Anlass, um verdiente und treue Parteimitglieder auszuzeichnen. Die Festansprache im Bürgersaal hielt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Kreisvorsitzende der CDU Rhein-Neckar, Professor Dr. Stephan Harbarth.

Die Ortsverbandsvorsitzende Annette Dietl-Faude begrüßte neben den im Mittelpunkt stehenden Jubilaren etwa 30 Mitglieder. Charlotte Auer, Julian Hoffmann und Marvin Merkhofer bereicherten die Veranstaltung musikalisch. Eröffnet wurde die Sonntagsmatinee mit „Piu non si trovano“ von Wolfgang Amadeus Mozart und dem jiddischen Lied „Dos Kelbl“ („Dona, Dona“).

Professor Dr. Stephan Harbarth erinnerte in seiner Rede an die würdevolle Feierstunde des Bundestages zum 9. November. In den vergangenen Monaten sei viel über Tagespolitisches gesprochen worden und nur wenig über „große Linien“. Man dürfe sich gerne zurückerinnern, „welche unglaubliche Erfolgsgeschichte dieses Land nach 1945 gehabt hat“, meinte der Bundestagsabgeordnete. Die CDU habe in besonderer Weise Anteil an den Erfolgen Deutschlands, führte der 46-jährige Jurist aus, der demnächst zum neuen Vizepräsidenten und später zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden soll. Mit Konrad Adenauer als erstem Bundeskanzler, Helmut Kohl als einem „großen Europäer“ und mit der erfolgreichen Amtszeit von Angela Merkel könne die Union stolz zurückblicken: „Es war die CDU als eine große Mannschaft, die das so hinbekommen hat. Das wäre nicht gegangen, wenn nicht in jeder einzelnen Gemeinde Persönlichkeiten gestanden hätten, die sich zur CDU bekannt und in der Partei engagiert hätten. Die CDU möchte, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, daraus keine Nachteile erfahren“, versprach Harbarth eine „Leitlinie für das Ehrenamt“.

Bürokratie reduzieren

Der Staat könne nicht besser beurteilen als die Bürger, wo ehrenamtliches Engagement gebraucht wird. Der Staat dürfe deshalb nur als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Bürokratische Hemmnisse müssten dringend reduziert werden. „Die CDU war nie die Partei mit den schrillsten Tönen oder den buntesten Plakaten“, forderte Harbarth die Rückkehr zur erfolgreichen Arbeit, „die uns in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht hat und uns Verpflichtung für die Zukunft sein sollte“.

Annette Dietl-Faude und ihr Stellvertreter Tillmann Hettinger nahmen die Ehrungen vor. Weil die Ehrungsmatinee nur alle zwei Jahre stattfindet, werden auch Mitglieder für nicht runde Jubiläen ausgezeichnet. „In Fraktion und Gemeinderat stets geschätzt, waren Sie aktiver, engagierter und umtriebiger Ideen- und Impulsgeber in den Gremien des Kommunalparlaments“, wandte sich die Vorsitzende an Robert Dietz, der seit 50 Jahren CDU-Mitglied ist. Er habe es verstanden, „als beeindruckender, wortgewaltiger Redner die Menschen für die CDU-Politik zu motivieren“. Auch Erich Gottschall ist seit 50 Jahren Mitglied. Der „junge Wilde“ war 1968 mit einem hervorragenden Stimmenergebnis erstmalig in den Gemeinderat eingezogen. Gottschall war 20 Jahre lang Gemeindeverbandsvorsitzender, habe die Gleichberechtigung und Akzeptanz der christlichen Konfessionen innerhalb der Partei zu vereinen gewusst, meinte Dietl-Faude.

Wolfgang Maier, der die goldene Ehrennadel bereits hat, kann sogar auf 55 Jahre Mitgliedschaft stolz sein. „Du blickst über den eigenen Tellerrand und Gemeindegrenzen weit hinaus und bist für Diskussionen und kontroverse Gespräche zu haben, ohne dabei den Blick für den Menschen zu verlieren“, lobte die Vorsitzende bei der Laudatio.

Zum Abschluss des offiziellen Teils brachte das Ensemble „Freude, schöner Götterfunken“ dar, bevor die Geehrten beim Sektumtrunk noch so manche Anekdote zu erzählen wussten.

