Wünsche der Bewohner sind Teil des Angebots

Oftersheim.„Das neue Pflegeheim fügt sich wie ein Mosaikstein in unser soziales Netz ein, mit dem Älteren, Schwachen und Hilfsbedürftigen geholfen werden kann“, sagte Bürgermeister Helmut Baust, als mit der Einweihung des Seniorenpflegeheims des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) eine Lücke im örtlichen Betreuungsangebot geschlossen wurde. Der Festakt zur Eröffnung des Samariter-Hauses im damaligen Neubaugebiet Nord-West fand am 4. Oktober 2008 statt.

Jetzt feiert die Einrichtung, die damals als 50. ASB-Pflegeheim im Land eingeweiht wurde, ihr zehnjähriges Bestehen bei einem Sommerfest am Sonntag, 26. August, ab 14 Uhr. Der Neubau sei eine gute Grundlage für das Miteinander der Generationen und biete „Pflege in einem Gesamtnetz, in einer zentral gelegenen Einrichtung, in der ältere Menschen immer noch mittendrin sind“, meinte die damalige Vorsitzende des ASB-Landesverbandes Baden-Württemberg, Marianne Wonnay. Das Altenpflegeheim sei als stationäre Einrichtung darauf ausgerichtet, „körperliche, geistige und soziale Fähigkeiten zu erhalten und zu verbessern, verlorene Kompetenzen in den verschiedenen Lebensbereichen wiederzugewinnen und die erforderliche Pflege rund um die Uhr zu gewährleisten“.

Das Samariter-Haus verfügt in dreieinhalb Wohnbereichen über insgesamt 74 Plätze in 56 Einzelzimmern und neun Doppelzimmern. Im dritten Obergeschoss befindet sich der Hausgemeinschaftsbereich für Menschen mit Demenz.

Therapiebereich und Multiraum

Jede Bereichsebene hat einen großen Wohn-, Ess- und Aufenthaltsbereich, der den Bewohnern zur Verfügung steht. Darüber hinaus gibt es in jedem Wohnbereich noch je einen Therapie- und Multiraum, der für gesellige Aktivitäten genutzt werden kann. Die Einrichtung zeichnet sich durch ein warmes Design und freundliche Farben aus.

Den Bewohnern wird über die Grundpflege hinaus eine individuelle Betreuung geboten, dabei steht ein Team aus professionellen Pflegekräften und Therapeuten zur Verfügung. Neben vollstationärer Pflege gibt es auch die Möglichkeit der Kurzzeit-, Urlaubs- und Verhinderungspflege.

Die Wünsche der Bewohner fließen in die Gestaltung des Serviceangebotes mit ein und stellen eine große Bereicherung dar. Die große Dachterrasse und der Garten laden zum täglichen Plausch und zur Erholung bei schönem Wetter ein.

Vor vier Jahren wurde das Haus in der Lessingstraße 2 mit der Traumnote 1,0 bei der Qualitätsprüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) ausgezeichnet. Die Qualität der stationären Pflegeeinrichtung wird einmal pro Jahr geprüft, dabei kommen die MDK-Prüfer unangekündigt und verbringen einen Tag im jeweiligen Haus.

Logo gestaltet Günther Schwarz

„Wir feiern Jubiläum“, verspricht das in den ASB-Farben Gelb und Rot leuchtende Plakat, das von Heimbewohner Günther Schwarz mitgestaltet und mit Logo, Lorbeerkranz und Fahne versehen wurde. „Das finden wir toll, dass unser Heimbewohner so einen schönen Beitrag für das Fest geleistet hat. Er ist immer besonders kreativ“, freut sich Heimleiterin Janett Hoffmann.

Hauswirtschaftsleiterin Ursula Lamla hofft auf gutes Wetter zur Jubiläumsfeier: „Wir haben wieder Zelte aufgebaut vor dem Eingang und dieses Mal sogar noch die Wiese als Festplatz dazu genommen.“

Nach dem Sektempfang für geladene Gäste und der musikalischen Eröffnung durch die „Altrhein-Musikanten“ gibt es am Sonntag um 14 Uhr auch eine Führung für interessierte Besucher durch das Haus. Nach Ehrungen langjähriger Bewohner und Mitarbeiter locken Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Salate.

