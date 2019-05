Würdigung im Zeichen der Liebe

Oftersheim.Unter dem Motto „Die Liebe ist in Ihnen“ feierte die katholische Frauengemeinschaft (Kfd) gemeinsam mit zahlreichen Senioren das Frühlingsfest. Die Gemeinschaft freute sich sehr, dass so viele der Einladung gefolgt waren, aber bedauerte gleichzeitig, dass Pfarrer Friedbert Böser seine Grüße nur per E-Mail überbringen konnte.

Gemeinsam wurde der Brauch des Muttertages betrachtet – über die Entstehung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA und die Übernahme in Deutschland. Den Status eines Feiertages erreichte der Muttertag unter den Nationalsozialisten, die ihn für die Propagierung des Kinderreichtums und ihrer mehr als einseitigen und falschen Frauen- und Männerbilder missbrauchten.

Hauptlast in der Familie

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Muttertag dann unter anderen Vorzeichen begangen. Seine Geschichte ist also nicht unproblematisch. Heute sei der Tag eine Gelegenheit, große Leistungen der Frauen zu würdigen, die die Hauptlast der Familienarbeit tragen, unabhängig ob sie zusätzlich erwerbstätig sind oder sich ehrenamtlich engagieren, machte die Kfd deutlich.

Nach vielen eindrucksvollen Betrachtungen über den Ehrentag der Mütter wurden Fürbitten gesprochen, bevor die Frühlingslieder zu den Ehrungen überleiteten. Hedwig Gutzki überreichte verdienten Mitgliedern Blumensträuße samt Urkunden und bedankte sich bei den Geehrten für die wertvolle Unterstützung in der Kfd. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.05.2019