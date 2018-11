Würmer verdauen Abfall

Hallo Kinder, ich habe euch ja neulich bereits erklärt, wie wichtig es ist, Müll zu vermeiden. Es gibt sogar Leute, die das richtig gut können. Sie versuchen, „zero waste“, das ist englisch für „null Abfall“, zu produzieren. Manche von ihnen machen in einem Jahr nur ein Marmeladenglas voll mit Müll. Das finde ich ganz schön wenig! Denkt doch nur mal dran, wie groß eure Mülltonne ist und wie oft sie von der Müllabfuhr geleert wird – da kommt einiges mehr zusammen! Was machen die Leute denn, um nur so wenig Müll zu haben? Zuerst einmal gehen viele von ihnen in Läden einkaufen, in denen man Dinge ohne Verpackung kaufen kann. Man füllt sie sich dort einfach in mitgebrachte Dosen ab. Außerdem haben viele von ihnen eine Kiste voller Würmer zu Hause. Ja, ihr habt richtig gelesen, Würmer. Die finden nämlich Obst- und Gemüsereste oder die Schalen davon richtig lecker und verwandeln diese in Kompost, ein ziemlich guter Dünger für Pflanzen. Aber es geht noch weiter: So nehmen die Müllvermeider im Laden keine Kassenbons mit und kaufen wirklich nur das, was sie brauchen. Im Restaurant bestellen sie ihre Getränke ohne Strohhalm, da dieser für sie nur unnötiger Müll ist. Klamotten kann man beispielsweise mit Freunden tauschen. Gute Ideen, oder?

