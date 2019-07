Wurst platzt immer längs

Hallo Kinder, das hat mich richtig geärgert. Beim Kochen ist meine Wurst einfach der Länge nach aufgeplatzt – und das, obwohl ich so sehr aufgepasst habe. Da habe ich mich mal schlaugemacht, warum das passiert und ich habe eine Antwort gefunden. Beim Erhitzen dehnen sich die Luft- und Wasserbläschen mit steigender Temperatur immer weiter aus. Durch das Verdampfen des Wassers bläht sich die Wurst auf – die Pelle, also die Haut, steht immer stärker unter Spannung. Wenn sie diesem nicht mehr standhalten kann, reißt sie längs auf. In der Querrichtung ist die Spannung immer doppelt so hoch wie in der Längsrichtung. Aus diesem Grund reißt die Wurst dann immer längs auf. Es gibt Menschen, die haben sogar eine eigene Formel dafür entwickelt: „Kesselformel“. Das ist total verrückt und wirklich sehr kompliziert. Ich habe noch einen Tipp für euch: Kocht die Wurst nicht in zu heißem Wasser. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie platzt. Sie schmeckt dann einfach nicht mehr so lecker. Guten Appetit!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019