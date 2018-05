Anzeige

Oftersheim.Die Kurpfalzhalle wurde zur Bühne einer Zaubershow, die die Schüler der Friedrich-Ebert-Grundschule auf eine Abenteuerfahrt zur Schatzinsel schickte. Der Zauberer Martin Mathias nahm die Schüler mit in die Welt gefährlicher Piraten.

„Es war nicht wie eine Zaubershow, eher wie ein Mitmachtheater für die Kinder. Einfach toll“, sagte Konrektorin Ines Hieltscher begeistert im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Reise der Schüler begann mit Zauberei und Jonglagen von Mathias und seiner Begleitung „Smutje“. „Wer will mit auf die Reise gehen?“, rief der magische Käpt’n zur Einstimmung, bevor die Grundschüler mit einem lauten „Schiff Ahoi“ in See stechen konnten.

Die Gewinner Klasse 2: 1. Platz Clara Conrad (Flora Flitzebesen), 2. Lara Cvetkowic (Hexe Winnie zaubert Weihnachten), 3. Ann-Luca Nocon (Nick Nase auf der Saurierspur). Klasse 3: 1. Platz Nele Scherzer (Conni geht zum Film), 2. Maya Fedel (Gegen uns könnt ihr nicht anstinken), 3. Thomas Bösing (Der 35. Mai). Klasse 4: 1. Platz Noah Cinar (Die Vorstadtkrokodile), 2. Franziska Brenneisen (Die wilden Küken) und Timo Vetter (Bitte nicht öffnen: Schleimig), 3. Robin Humberg (Gangsta-Oma). vas

Goldene Schokotaler

Auf dem Weg zur Schatzinsel mussten sie viele gefährliche Situationen überstehen, die Magier Mathias aber problemlos mit Hilfe der Kinder lösen konnte. Am Ende füllte sich der gefundene Piratenschatz wie durch Zauberhand mit goldenen Schokoladentalern für jedes Kind.