Zeichen für starke Gemeinschaft

Oftersheim.Katharina Seufert und Patrick Alberti sind die Initiatoren eines Mitmachprojekts. Sie rufen die Mitbürger dazu auf, immer samstags, wenn die Kirchturmuhr 19 Uhr schlägt, zu singen und zu musizieren. „Um in diesen Zeiten unsere Zuversicht zum Ausdruck zu bringen, laden wir Sie ein, am Oftersheimer Balkon- und Fensterkonzert teilzunehmen. Gemeinsam möchten wir in den nächsten Wochen immer samstags gemeinsam singen und musizieren“, heißt es in einer Mitteilung.

Unter dem Hashtag #Balkonsingen lädt außerdem die evangelische Kirche dazu ein, das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen. Im Anschluss soll „Die Gedanken sind frei“ folgen. „Damit setzen wir ein Zeichen für unsere starke Gemeinschaft in Oftersheim“, erklären die beiden. Mitmachen kann jede und jeder. Wer ein Instrument hat, benutzt das, wer keins hat, singt einfach mit.

Damit die Oftersheimer sich noch lange daran erinnern können, wollen Katharina Seufert und Patrick Alberti einen kleinen Film von den persönlichen Aufführungen zusammenschneiden. zg

Info: Sie freuen sich auf möglichst viele Privatvideos, die man an die E-Mail-Adresse: oftersheim-singt@web.de schicken kann.

