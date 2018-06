Zentrum der Gemütlichkeit

Anzeige

Renommierte Premium-Marken

Davon können sich Kunden oder neue Interessenten am Sonntag, 24. Juni, beim Oftersheimer Küchenschautag jetzt einmal mehr überzeugen und live erleben, was die angesagten und renommierter Premium-Marken aktuell so alles zu bieten haben. Dazu gibt es topaktuelle Elektrogeräte zu bestaunen.

In diesem Segment liegt der besondere Fokus auf Energieeffizienz, neue Techniken ziehen mit Macht in die Welt der modernen Küche ein. Selbstverständlich darf beim Rundgang durch die faszinierenden Küchenwelten ein frisch gebrühter Kaffee und ein leckeres Stückchen Kuchen nicht fehlen.

Die vielseitige Küchenausstellung in der Nansenstraße zeigt aktuelle Trends, mutige Farbtöne, zeitlose Eleganz oder auch hochwertige Hölzer, die entweder einen markanten Blickfang oder einen gelungenen Kontrast zu anderen Materialien bilden. Um frühzeitig das richtige Gefühl für die neue Küche zu entwickeln, bringen die Spezialisten von Küchen Kall anschauliche Pläne mittels ausgereifter Computer-Programme aufs Papier beziehungsweise auf den Bildschirm. Man sieht und fühlt also bereits im Vorfeld, wie das Ergebnis einmal aussehen wird. Also Augen auf beim Küchenkauf. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.06.2018