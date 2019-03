Zerbrechliche Kunstwerke in bunten Farben

Oftersheim.Diesen Termin sollten sich Freunde von Handarbeiten schon einmal in den Kalender eintragen. Der Heimat- und Kulturkreis lädt nämlich am Samstag, 6., und Sonntag, 7. April, zu seinem Ostermarkt in den Rose-Saal ein.

Hochentwickelte Technik und Automation prägen unseren Alltag. Uns fällt kaum noch auf, dass eine perfekte Massenfertigung den täglichen Lebensbereich kennzeichnet. Vielleicht haben aus diesem Grund immer mehr Menschen Freude an handwerklichen und selbstgestalteten Dingen, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Der Oftersheimer Ostermarkt sei immer ein besonderer Beweis für Ideen, Fähigkeiten und Begabung. Zahlreiche Aussteller aus dem hiesigen Raum sowie der näheren und auch weiteren Umgebung werden ihre Talente zeigen und Ostereier in allen Variationen präsentieren, so die Ankündigung.

Viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt es dabei. Kratzen, malen, fräsen, zeichnen, gravieren, besticken und batiken sind nur einige Techniken, mit denen man seiner Fantasie beim Gestalten der Eier freien Lauf lassen kann. Für Sammler und Liebhaber der zerbrechlichen Kunstwerke gibt es Unikate genauso zu erstehen wie Eier mit bunten Farben oder im Porzellan-Charakter. Das Ei als Kunst- und Schmuck-Ei habe einen neuen Stellenwert erhalten, freuen sich die Ausrichter des Markts. Die meisten Verzierungsarten stammen aus Osteuropa. Von den Familien werden die Techniken seit Jahrhunderten gepflegt und den Generationen weiter gegeben.

In der Wohnung dekoriert

Nicht nur zur Osterzeit, sondern das ganze Jahr über wurden die verzierten Eier in der Wohnung dekoriert oder zu verschiedenen Anlässen verschenkt. Brauchtumspflege ist ein Hauptaugenmerk der Mitglieder des Heimat- und Kulturkreises und so wird ebenso altes, aber auch neues österliches Brauchtum vorgestellt werden. Denn nicht nur die Kunst am Osterei, auch österliches Brauchtum und damit verbundene Erzeugnisse werden von den Hobbykünstlern gezeigt.

Zum österlichen Brauchtum gehört auch das Binden und Schmücken der Osterkrone, die seit nunmehr 30 Jahren – erst in der Mannheimer Straße 59 und später vor dem Rathaus – auf dem Brunnen aufgestellt wird. Viele fleißige Hände der Arbeitskreise Brauchtum und Museum helfen und organisieren mit, um die Voraussetzung für einen erfolgreichen Verlauf sowohl beim Aufstellen der Osterkrone, als auch an beiden Tagen des Ostermarktes zu schaffen, machen die Verantwortlichen klar. Auch dieses Jahr lädt wieder eine Cafeteria die Gäste des Marktes zum Verweilen ein.

Dank des Engagements des Arbeitskreises Brauchtum können sich die Besucher außerdem an einer kleinen Ausstellung unter dem Motto „Hahn & Henne“ erfreuen. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019