„Zieht verwandelt weiter“

Oftersheim.„Segen bringen, Segen sein – Frieden! Im Libanon und weltweit“. Das war das Motto der Aktion Dreikönigssingen, das die Sternsinger am Tag der Heiligen Drei Könige bei der Eucharistiefeier in St. Kilian mit auf den Weg bekamen. Seit Freitag brachten die Kinder der katholischen Seelsorgeeinheit diesen Frieden auch in die Häuser der Hardtgemeinde.

