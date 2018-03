Anzeige

Der Maßnahmenplan vom November 2015 sieht die Beseitigung von Neulingen, sogenannte Neo-phyten, die Durchforstung der Kieferndichtungen und die Anlage von Lichtungen vor.

Neben der jährlichen Mahd mit Mähgutabtrag gibt es als Alternative eben auch die tierische Beweidung, die mehr Möglichkeiten der Einflussnahme bietet. Das Ziel sind lichte, offene Kiefernwälder, wie es sie an dieser Stelle vor 100 Jahren noch gegeben hat. Die vorhandenen Schneisen müssten vom unerwünschten Bewuchs offengehalten werden, erläutert Revierförster Achim Freund die forstlichen Schritte der Maßnahme am Dünenlehrpfad, der teilweise direkt neben den Jungflächen vorbeiführt.

Verbreiterung des Wegs

Im Naturschutzgebiet „Dreieichenbuckel“ wurde im nördlichen Bereich ein Weg verbreitert, demnächst wird ein mobiler Zaun errichtet. Auf dem „Feldherrenhügel“ wurden zwei Wege verlegt, auch hier werden bald mobile Zäune aufgebaut. Ein Weg wurde in Richtung Dünenkante verschoben. Von hier haben Spaziergänger einen tollen Ausblick in Richtung Heidelberg und Odenwald.

Für die Arbeiten wurde ein sogenannter Forstmulcher eingesetzt, der das Strauch- und Buschwerk entfernte und das Holzmaterial direkt zerkleinerte. Die betroffenen Bereiche mussten zeitweise abgesperrt werden, berichtet Hanspeter Rausch vom Büro für ökologische Planungen und Gutachten in Neulußheim. Das sei zeitweise gar nicht so einfach gewesen, appelliert er noch einmal an die Hundebesitzer, ihre Vierbeiner in den Dünen nicht frei herumlaufen zu lassen.

Diese Woche setzt die Firma Herbana noch die Pfosten für die mobile Umzäunung. Im Abstand von 30 bis 40 Metern gibt es dann Ankerpunkte für die Stahldrähte. Die elektrisch eingezäunten Gebiete werden schon in Kürze abwechselnd beweidet, so Rausch.

Auf den „Feldherrenhügel“ kommen wieder Ziegen, für die „Friedenshöhe“ sind Esel vorgesehen. Wenn die Beweidung beendet ist, werden die mobilen Zäune umgelegt oder wieder abgebaut.

