Zielsicher: Ilse Uhrig versenkt Tischtennisbälle mühelos

Oftersheim.„Die evangelische Kirchengemeinde hat uns in diesem Jahr durch die freundliche Überlassung ihres Gemeindesaales unser Sommerfest gerettet“, sagte der Vereinsvorsitzende Roland Seidel gleich zu Beginn in seiner Begrüßung und verband dies mit einem Dankeschön an die Pfarrei.

Auch die Mitglieder der Behinderten- und Rehasportgruppe (BSG) sind von der Sperrung der beschädigten Scheune im Gemeindezentrum betroffen und waren glücklich darüber, dass sie für ihr beliebtes Fest diesen Ausweichplatz finden konnten. Seidel konnte aber auch „Neues aus dem Rathaus“ vermelden, denn es bestehen gute Aussichten, dass das altbetagte Bauwerk schon nach den Sommerferien wieder nutzbar sein könnte. „Die Arbeiten am Fundament gingen gut voran und die unteren zwei Sandsteinreihen konnten bereits gesetzt werden“. Man hatte den Eindruck, dass es bei diesen guten Nachrichten den fast 70 Mitgliedern dieses Mal doppelt so viel Spaß machte zu feiern. Hierzu stand gleich am Beginn zur Kaffeezeit das vielseitige und reichlich bestückte Kuchen- und Tortenbuffet bereit. „Viele unserer Vereinsdamen haben wie immer den Kuchen gebacken, den sie am besten beherrschen“, verrieten uns Maria Michl, Lore Klee, Gerda Franz und Margarete Zimmermann, die bei der Verteilung der leckeren süßen Teilchen alle Hände voll zu tun hatten.

Dosenwerfen mit Bildporträts

Neben freundschaftlichen Gesprächen waren es wie immer die unterhaltsamen Spiele, die bei den BSGlern sehr beliebt sind und eine großartige Stimmung aufkommen ließen. Ein Renner dabei war erneut das lustige Dosenwerfen, bei dem dieses Mal die Dosen mit Bildporträts von Mitgliedern „geschmückt“ waren. Für diese gab’s dann richtig was „auf die Nase“. Viele verweilten sich auch beim amüsanten Kegeln mit Tischtennisbällen, die mit Zielgenauigkeit, Konzentration und etwas Glück in mit Wasser gefüllte Becher zu „versenken“ waren. Wie hier auf dem Foto gezeigt, hatte bei diesem Spiel Ilse Uhrig die Nase vorn. Froh gelaunt wurde bis in die Abendstunden gefeiert, und zum Abschluss wurde dazu noch ein deftiger Abendimbiss kredenzt. rie

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019