„Zuerst die Ausdauer aufbauen“

Oftersheim.Die Reha-Sportgruppe des Turn- und Sportvereins 1895 (TSV) wächst weiter. Ab morgen bietet Elisabeth Groß immer freitags von 10.15 bis 11.15 Uhr in der Karl-Frei-Halle ein Rollator-Training an. „Ziel ist es, die Teilnehmer beweglicher zu machen. Viele ältere Menschen können ihre Gehhilfe nicht richtig nutzen und bleiben daher lieber zuhause“, erklärt die Übungsleiterin, die gerade einen Fortbildungsschein zu diesem Themenkomplex gemacht hat. Ihr Kurs soll Sicherheit vermitteln. Die Senioren sollen fit werden, damit sie auch über einen längeren Zeitraum unterwegs sein und Hindernissen aus dem Weg gehen können, sich überhaupt aus dem Haus trauen. Sie sollen einfach den Alltag besser bewältigen.

Elisabeth Groß legt den Schwerpunkt auf moderates Krafttraining, das – wie sie verspricht – niemanden überfordern wird, sondern den Teilnehmern angepasst ist. „Aber keine Angst, wir nutzen keine Hanteln. Es geht lediglich um die richtige Körperhaltung, um Haltungsschulung. Den Rollator setzen wir als Übungsgerät ein. Für den technisch einwandfreien Zustand der Gehhilfe ist aber jeder selbst zuständig.“ Der Kurs findet im Winter in der Halle statt, wenn das Wetter es zulässt, geht’s auch raus ins Freie. Die Leiterin plant kleine Ausflüge, zum Beispiel in den Wald. „Für die Unternehmungen und Geselligkeit ist der TSV ja bekannt. Aber eines nach dem anderen: Wir wollen zuerst einmal die Ausdauer aufbauen“, sagt sie.

Vereinsamung entgegenwirken

Und einen weiteren Aspekt verfolgt sie mit dem Angebot: die Teilhabe am sozialen Leben. Ältere Menschen sitzen, gerade wenn sie nicht mehr so beweglich sind, oft allein in der Wohnung. Wird der Freundeskreis dann kleiner und die Verwandten kommen nicht so häufig zu Besuch, droht Vereinsamung. „Das ist ein Teufelskreis, der Anfang vom Ende. Und da wollen wir die Senioren rausholen.“ Mit dem Rollator-Training haben die älteren Menschen wieder einen festen Termin, eine Anlaufstelle einmal pro Woche.

„Wenn sie aus den vier Wänden kommen, entwickeln sie wieder mehr Lebensfreude. Daraus ergeben sich weitere Aktionen“, weiß Elisabeth Groß. Manchmal sei ein Rollator aber auch eine Hemmschwelle, man möchte nicht damit gesehen werden, weiß sie. Doch solche Ängste sind in der Gruppe unter Gleichgesinnten völlig unbegründet, „hier haben alle irgendwie irgendwas“, beschreibt die Übungsleiterin die Gemeinsamkeit. Bei dem Angebot handelt es sich nicht um einen Kurs, sondern um durchgängige Übungen, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Selbstverständlich sind auch Betreuungspersonen willkommen, sie können bleiben und zuhören.

Wer mitmachen möchte, kann eine Verordnung vorlegen oder in die TSV-Gesundheitssportabteilung eintreten und die weiteren Angebote, zum Beispiel Stuhlgymnastik oder Wassergymnastik, nutzen. Groß verspricht, dass die Teilnahme nicht am Geld scheitern wird. „Wir kennen die finanzielle Situation vieler Rentner. Deshalb werden wir immer Mittel und Wege finden – sehr diskret und sensibel. Wichtig ist nur, dass die Menschen sich zu uns trauen. Für den TSV ist dieses Angebot auch eine soziale Geschichte.“

