Zukunftsfähige Anlage behält ihren Charakter

Oftersheim.Die Managerin des Golfplatzes Rheintal, Petra Heinemann, sitzt in ihrem Büro. Draußen nieselt es leicht, die Sonne versteckt sich hinter den Wolken, die Temperatur kratzt nur knapp an der 20-Grad-Marke. Das Wetter an diesem Tag ist für Mitte Juni schlecht. Doch für das Anwachsen von frisch eingesätem Rasen ist es optimal.

Und der Rasen wächst. Millimeter für Millimeter. Auf dem Golfplatz Rheintal an der B 291 in Oftersheim tut sich was. Auf der einen Seite stehen zwei Laster, die gerade frische Erde abladen. Auf der anderen Seite setzen drei Arbeiter Steine auf der neuen Driving Range. Zwischendrin schlagen Golfer auf dem 18-Loch-Platz ab. Es wird noch etwas dauern, bis es wieder möglich ist, ungehindert alle 18 Bahnen zu spielen.

Geduld ist noch immer gefragt

Die Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind noch lange nicht abgeschlossen, die Geduld der Mitglieder wird noch etwas gefragt sein. Bis Oktober sollen zumindest alle Baufahrzeuge verschwunden sein. Alle Bahnen allerdings werden noch nicht ohne Einschränkungen bespielbar sein. Dennoch: Durch die Corona-bedingten Einschränkungen kann die geplante Bauzeit aller Voraussicht nach um vier Monate verkürzt werden. Und langsam ist auch zu erkennen, wohin die Reise gehen wird: zu einer zukunftstauglichen Platzanlage, die ihren Charakter nicht verlieren soll.

Es funktioniert. Petra Heinemann lächelt zufrieden ob des bisher erfolgreich Umgesetzten. Und jeden Tag fügen sich weitere Puzzleteile zum großen Ganzen zusammen. Ein weiterer großer Schritt war die Eröffnung der neuen Driving Range vor wenigen Tagen. „Hier kann jetzt vom Rasen abgeschlagen werden“, erklärt sie eine der Verbesserungen im Gegensatz zur alten Range, die nun geschlossen ist, die aber Übungsareal bleiben wird und auf der ein zusätzliches Pitching- und Chipping-Areal entsteht.

Ihren eigenen Platz hat die Jugend des Clubs – immerhin sind über 100 der knapp 1100 Mitglieder unter 18 Jahre – schon bekommen. Den Raum musste sie sich vorher mit den beiden Pros (Golftrainer) teilen. Jetzt hat jeder seine eigenen ausgebauten und neu gestalteten Räumlichkeiten.

Nebenzimmer für die Gastronomie

Neue und helle Räume hat auch die Geschäftsstelle, die nun im Bau mit der modernen Holzverkleidung oberhalb des Parkplatzes direkt am ersten Abschlag zu Hause ist. Die alte Geschäftsstelle, im Gebäude zusammen mit dem Clubrestaurant beheimatet, ist nun verwaist. „Sie wird zu einem neuen Nebenzimmer für unsere Gastronomie“, klärt die Managerin auf. Der Pro-Shop, in dem das Material rund um den Sport mit dem kleinen, meist weißen Ball zu bekommen ist, müsse noch vollends ausgestattet werden.

Der 18-Loch-Platz, der auf einem ehemaligen Panzerübungsgelände der amerikanischen Armee zwischen Walldorf und Oftersheim entstand, gehört zu den ältesten Plätzen in Baden-Württemberg. Nach der Fertigstellung im Juli 1958 spielten hier deutsche und amerikanische Golfer zwischen 1971 und 2013 freundschaftlich miteinander. Am 30. September 2013 übergab die US-amerikanische Armee die Anlage dann an den Golfclub Rheintal, der diesen übergangsweise weiterführte. Am 1. Mai 2014 gliederte die Familie Gutperle den Golfplatz Rheintal in die „Gutperle Golf Courses“ ein, zu denen auch der Golfclub Heddesheim in Viernheim, der Golfpark Kurpfalz in Limburgerhof sowie der Golfplatz Pfälzerwald in Waldfischbach-Burgalben gehören.

In der Folge präsentiert die Managerin stolz bereits erfolgreich abgeschlossene Umgestaltungen. Hierzu gehört unter anderem der 6-Loch-Kurzplatz, der nach dem Corona-Shutdown auf der Anlage vom 18. März bis am 11. Mai neu eröffnet wurde. „Die Anlage war ja acht Wochen komplett gesperrt“, sagt Heinemann. Für die Sanierungen des Platzes und die anderen Arbeiten sei das allerdings gut gewesen: „Corona hat uns in die Karten gespielt.“

Der Kurzplatz, dessen längste Bahn 100 Meter misst, werde gut angenommen. „Man kann dort schon ohne Platzreife und ohne Mitgliedschaft spielen“, erklärt die Diplom-Kauffrau in Diensten der Golfplatz Rheintal GmbH & Co. KG. Gerade mit diesem Platz verspricht man sich, Interessierten den ersten Kontakt mit dem Golfsport und den Einstieg zu ermöglichen sowie Vorurteile gegenüber der als elitär geltenden Sportart abzubauen. „Golf leidet leider immer noch unter einem recht schlechten Image. Wir wollen zeigen, dass Golf sportlich, dynamisch und gesund ist, und heißen jeden Interessierten herzlich willkommen“, erklärt sie den Ansatz, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, Golf zu schnuppern und bei Gefallen Mitglied zu werden.

Mehrere Möglichkeiten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Lebenslanges Spielrecht, Premium- oder Jahresmitgliedschaft, Sonderkonditionen für U 33 und Jugend. Die Auswahl ist groß und auch die Nutzung der anderen Gutperle-Plätze ist – abhängig von der Mitgliedsform – möglich.

Sport treiben, Ruhe genießen und Kraft tanken im Freien scheint gerade in Corona-Zeiten an Stellenwert gewonnen zu haben und weiter zuzunehmen. Obwohl auf der Anlage acht Wochen nicht abgeschlagen wurde, hat der Golfplatz Rheintal von der Pandemie profitiert. Allein im Juni habe man, so Heinemann, 18 neue Mitglieder begrüßen dürfen. Seit Juli arbeiten in der Geschäftsstelle vier Angestellte. Sechs Greenkeeper kümmern sich darum, dass der Platz in bestem Zustand für die Mitglieder ist.

Und nach der schrittweisen Öffnung der Plätze für den Spielbetrieb sollen weitere neue Mitglieder folgen. Schüler, Berufstätige oder Senioren – Golf ist eine Sportart für alle Altersgruppen. Gerade mit der aktuellen Drei-Monats-Aktion sollen Einsteiger durch Trainerstunden, Nutzung der Übungsflächen und des 6-Loch-Kurzplatzes sowie mit gestelltem Material an den Golfsport herangeführt werden und am Ende die Platzreife machen können.

Geduld und Zusammenhalt

Zur vollständigen Normalität nach Corona beziehungsweise wegen der Umgestaltung des Platzes werde man in diesem Jahr auf der Oftersheimer Anlage noch nicht kommen. Geduld einerseits und Zusammenhalt andererseits sind noch gefragt. Der Ligaspielbetrieb der insgesamt neun aktiven Mannschaften in unterschiedlichen Altersklassen und die geplanten Turniere finden nicht statt. Aktuell sind die Bahnen 1 bis 3 gesperrt, ebenso wie Bahn 12, an der am Bunker und an der Modulierung ums Grün herum gearbeitet wird. An Bahn 13 wird unter anderem noch die Senke hinter dem Herrenabschlag aufgeschüttet. Da braucht es eine gute Planung und gute Logistik. Deshalb wird auch demnächst ein Teil des Parkplatzes gesperrt werden, wenn für die Bearbeitung der Bahnen 4 bis 9 das Materiallager von der neuen auf die alte Driving Range umzieht.

Bei der Umgestaltung des Platzes darf aber keinesfalls der Schutz der Natur aus den Augen verloren werden. Seit März 2018 ist der Golfplatz Rheintal nämlich im Besitz des Zertifikats „Golf + Natur“ in Gold, einem Qualitätsmanagement-Programm des Deutschen Golf-Verbands (DRV). Im Januar fand ein Treffen für das anstehende Re-Audit statt. Hierbei galt es, fünf neue Maßnahmen den Platz und die Infrastruktur der Anlage betreffend zu definieren und umzusetzen.

Autonomer Rasenmäher

Apropos umsetzen: Auch vor dem Golfsport macht die Automatisierung und Digitalisierung nicht Halt, Stillstand bedeutet Rückschritt. Davon zeugen sowohl der autonome Fairwaymäher und Ballsammler, die beide lautlos und wie von Geisterhand bewegt ihre Runden auf dem Fairway und der neuen Driving Range drehen, sowie die Möglichkeit, online die Tee-Time-Reservierung vorzunehmen.

Was noch nicht automatisiert und digitalisiert geht, sondern was der Golfer noch selbst tun muss, sind schlagen, einlochen, laufen und eventuell im „Fairway“-Golfrestaurant kulinarische Genüsse erleben. „Das amerikanische Flair soll auch im Restaurant erhalten bleiben“, weiß Petra Heinemann, dass die Mitglieder und Gäste nicht nur die Spare Ribs, sondern auch das gemütliche Ambiente und den Blick auf Loch 18 schätzen. Grün bleibt grün.

