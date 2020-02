Zum Elterntaxi gedrängt

Viele sind zuständig, keiner wirklich verantwortlich – so lässt sich das Dilemma beim Busverkehr in der Region zusammenfassen. Die Eltern der Oftersheimer Schulkinder sind nicht die Ersten, die am überkomplexen Zusammenspiel der verschiedenen Betreiber und Gemeinden verzweifeln. Doch für die Mädchen und Jungen, die jeden Tag auf die Linie 717 angewiesen sind, geht es nicht nur um Komfort, sondern um Sicherheit. Stehend und eingepfercht zwischen anderen Fahrgästen auf einer vierspurigen Bundesstraße unterwegs zu sein – auf der Autos mit Tempo 100 oder mehr fahren und Busse wohl nur im Idealfall mit Tempo 60 verkehren – ist ohne Frage gefährlich. Da hilft es auch nicht, dass es laut Straßenverkehrsordnung zulässig ist.

Ähnlich sieht es bei den Haltestellen in Heidelberg aus: Schulkinder sind mit komplexen Situationen im Straßenverkehr oft überfordert. Wer regelmäßig mit Bus und Bahn unterwegs ist, ärgert sich nicht mehr über fehlenden Komfort der einfachsten Stufe. Nur wundert es dann eben wenig, wenn Menschen aufs Auto umsteigen, sobald sie den Führerschein haben. Immerhin scheint die Stadt Heidelberg das Thema Sicherheit von Schulkindern ernst zu nehmen – vielleicht eine Lehre aus tragischen Unfällen der Vergangenheit. Dass sich Verkehrsmanagement und Schulamt die Situation nach dem Hinweis unserer Zeitung anschauen werden, ist mehr, als VRN oder die Gemeinde Oftersheim versprechen können. Vielleicht können die betroffenen Schulkinder auf die Neuausschreibung im kommenden Jahr hoffen – oder sie müssen, aller Reden vom Klimaschutz und von Helikoptereltern zum Trotz, eben doch auf Elterntaxis umsteigen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020