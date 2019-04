„Zustimmung einkaufen“

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Oftersheim.„Im Kommunalwahlkampf stellt die CDU in einem Schreiben an Jungwähler Geldgeschenke in Form eines Amazon-Gutscheines in Aussicht“, heißt es in einer Mitteilung des SPD-Ortsverbandes, die von den Gemeinderatskandidaten Guido Oh und Matthias Agirdogan unterzeichnet ist. Und weiter: „Das soll ganz einfach gehen: Zum CDU-Stand vor dem Oftersheimer Embach-Markt erscheinen, dort den Flyer einwerfen und schon wird ein Amazon-Gutschein im Wert von 250 Euro verlost.“

Bei dieser Aktion, heißt es in der SPD-Mitteilung weiter, müsse man sich fragen, ob das Ganze nicht zuallererst ein Geschenk im Wert von 250 Euro für den amerikanischen Versandhändler Amazon sei. Der werde nämlich den Umsatz einstreichen. Eine Förderung der lokalen Wirtschaft sehe anders aus. Solch einen geldwerten Gewinn auch noch vor einem Oftersheimer Laden zu verteilen, spreche von wirtschaftspolitischer Ahnungslosigkeit, finden die Sozialdemokraten.

Für die Oftersheimer SPD stellt sich die Frage, ob seitens der CDU durch einen Gewöhnungseffekt die Aussicht auf persönliche Geschenke künftig Überzeugungsmittel der Politik werden soll? Zudem würden gerade junge Menschen daran gewöhnt, als Konsument zuerst auf den Versandhandel zu vertrauen. „Wir verurteilen als jüngere Wähler, die dadurch angesprochen werden sollen, dieses Vorgehen. Stattdessen wünschen uns für den Wahlkampf, dass die Parteien durch ihr Programm, ihre Kandidaten und ihr Interesse an Oftersheim die Wähler überzeugen“, schreiben Guido Oh und Matthias Agirdogan abschließend. zg

