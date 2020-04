Zwangspause beschleunigt die Arbeiten

Oftersheim.Die Zufahrt zum Golfclub Rheintal sieht derzeit aus wie eine Großbaustelle. Ratternde Bagger und Raupen sind weithin zu hören. Es staubt bis in den Wald hinein. Auf dem Weg von der Bundesstraße 291 zur Golfanlage reihen sich an manchen Tagen Laster an Laster. Am historischen Postweg, der am Golfplatz vorbeiführt, warten Fahrer, um die Erde abzukippen.

Dieses Szenario eröffnet sich den

...