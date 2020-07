Zwei Autoreifen am Friedhof entsorgt

Oftersheim.Erneut wurde Müll im Bereich um den Friedhof entsorgt, offenbar in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch, 16. auf 17. Juni. Das teilte die Gemeinde in der vergangenen Woche mit. Zwei Autoreifen sowie eine Plastiktüte mit Essensresten wurden in den Grünstreifen neben den Parkplätzen abgelegt.

Nach Angaben des Bauhofmitarbeiters Roland Munk sei das kein Einzelfall. Fast täglich müsse er derartigen Müll entsorgen.

Von vielen Bürgern wird der Parkplatz genutzt, sei es, um auf den Friedhof zu gehen oder einen Spaziergang im nahe gelegenen Wald zu unternehmen. Umso störender ist es dann festzustellen, wie Müll und anderer Unrat achtlos weggeworfen wird. Jeder Abfall kann leicht auf regulärem Weg durch Anmeldung bei der AVR oder direkt in Ketsch entsorgt werden, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde weiter. Leider seien die Verursacher schwer ausfindig zu machen.

Wer von der Bevölkerung Beobachtungen gemacht hat, möge sich umgehend beim Umweltamt der Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 06202/59 72 02 oder per E-Mail umweltamt@oftersheim. de melden. Da dies nicht zum ersten Mal vorgekommen sei, bittet die Gemeinde um Mithilfe. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.07.2020