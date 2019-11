Zwei Gottesdienste in Christuskirche

Oftersheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr zum Gottesdienst am Buß- und Bettag in die evangelische Christuskirche ein. Der Gottesdienst wird mit Abendmahl gefeiert. Zu dem Gottesdienst ist ebenfalls die katholische Kirchengemeinde eingeladen.

Am Sonntag, 24. November, dem Ewigkeitssonntag, gedenken die Kirchengemeinden in ihren Gottesdiensten all derer, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Um 10 Uhr findet ein Gottesdienst statt. Dabei erinnert man sich in besonderer Weise der Verstorbenen: Deren Namen werden genannt und für jeden Einzelnen wird eine Kerze aufgestellt und gebetet. Der Gottesdienst soll vergegenwärtigen, dass uns „nichts trennen kann von der Liebe Gottes“ – auch nicht der Tod. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.11.2019