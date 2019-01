Zwei Hoheiten und ein Narr

OFTERSHEIM.Man schaut schier in einen Narrenspiegel, hält man den Jahresorden des CC Grün-Weiß in den Händen. Das ist auch so gewollt: Im seit über zehn Jahren gleichgebliebenen geschwungenen silberfarbenen Rahmen ist zwischen der Narrenkappe in Vereinsfarben und einem grünen Glitzerstein am unteren Rahmenrand ein ovales Emblem installiert. Glänzend goldfarben zeigt es am unteren Rand den Schriftzug „4 x

...