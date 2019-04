Zwei Touren im Lieferwagen

Oftersheim.Mit der Aktion „Brotkorb“ rufen die Erzieherinnen vom Peter-Gieser-Kindergarten dazu auf, Lebensmittel und Kosmetikartikel zu spenden. Eltern werden gebeten, bei ihrem Wocheneinkauf ein bisschen mehr in den Einkaufswagen zu legen, um den Tafelladen „Appel + Ei“ in Schwetzingen zu unterstützen. Im großen Brotkorb am Eingang des Kindergartens werden die Spenden gesammelt, wie es in einer Pressemitteilung des Kindergartens heißt.

Die Verantwortlichen zeigen sich bis jetzt hochzufrieden mit der Aktion, die noch bis Ostern läuft. Denn es kamen in den ersten fünf Wochen schon kiloweise Nudeln, Konservendosen, Süßigkeiten und Schokolade, Duschgel sowie weitere Kosmetikartikel zusammen. Die galt es am vergangenen Montag von den Kindern einzupacken, hatte sich doch der Tafelladen angekündigt, um die Spenden mit dem Auto beim Peter-Gieser-Kindergarten abzuholen. Dabei packten die Kinder so viel in die mitgebrachten Tüten, dass der Lieferwagen sogar zweimal zwischen Oftersheim und Schwetzingen hin und her fahren musste.

Neue Sammelstelle

An der Aktion beteiligt sich erstmals auch die Kindertagesstätte Fohlenweide mit einer Sammelstelle. Und auch jene in der evangelischen Kirche und dem Gemeindehaus wurden schon reich beliefert, worüber sich die Organisatoren sehr freuen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sei es dieser Spendenbereitschaft zu verdanken, dass es den „Brotkorb“auch im kommenden Jahr wieder geben soll – dann in seiner mittlerweile zehnten Auflage.

Bis Ostern besteht noch die Möglichkeit, Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Grieß, Hülsenfrüchte, Mehl, Zucker, Tomatenmark, Honig, Marmelade, Rosinen, Kekse und Konserven sowie Seife, Zahnpasta, Toilettenpapier, Waschmittel und andere Kosmetik- oder Hygieneartikel zu spenden. Sie werden dann im Tafelladen „Appel + Ei“, der von Diakonie und Caritasverband betrieben wird, zu fairen Preisen an Bedürftige abgeben.

Die evangelische Gemeinde bittet darum, nur Lebensmittel mit einer langen Haltbarkeit in die Brotkörbe zu legen – etwa Osterhasen aus Schokolade, für die jüngsten Kunden des Tafelladens. zg

