Zwischen Krippe und Kreuz – sie gehören immer zusammen

Oftersheim.Auch die katholische Seelsorgeeinheit, zu der neben der Kirchengemeinde Oftersheim noch die Schwetzinger und Plankstadter Katholiken gehören, hat den Mitgliedern trostspendende Angebote mit Online-Gottesdiensten und offener Kirche gemacht – zwar nicht aus Oftersheim wo es technisch derzeit noch nicht möglich ist, dafür aber aus St. Pankratius. Diese Messen sind auf dem Youtube-Kanal „Römisch Katholische Kirchengemeinde Schwetzingen“ abrufbar.

Aus der Kirche St. Kilian hat sich Pfarrer Uwe Lüttinger dann am zweiten Weihnachtsfeiertag gemeldet. In einem knapp drei Minuten dauernden Video, ebenfalls auf dem Youtube-Kanal zu sehen, grüßt er von der wunderschönen Krippe, die an den Stufen zum Altarraum unter den bunten Glasfenstern aufgebaut ist und von leuchtend roten Weihnachtssternen flankiert wird.

Den Krippenweg aus St. Kilian könnt ihr hier sehen.

„Ich habe gerade die Messe gefeiert, leider ohne Gemeinde, aber im Herzen hatte ich Sie alle dabei“, heißt er die Zuschauer willkommen. Von rechts schaut er kurz ins Bild, man sieht sein rotes Messgewand, auf das er auch verweist: „Die Kirche trägt am zweiten Weihnachtsfeiertag die Farbe rot – es ist der Gedenktag des heiligen Stephanus.“

Freud und Leid unter einem Dach

Dann zieht er sich wieder aus dem Bild zurück. „Krippe und Kreuz“, so hören wir ihn, „gehören immer zusammen. Krippe und Kreuz sind oft sehr nahe beieinander. Freud und Leid wohnen oft unter einem Dach. Auch an Weihnachten.“

Er erinnert daran, dass viele Menschen an den Weihnachtsfeiertagen traurig und einsam an ihren eigenen Krippen zu Hause sind.

„Aber einer“, muntert er die Menschen auf, „ist da und wartet auf Sie, auch in der Kirche St. Kilian. Er wartet, dass wir ihm erzählen, was uns am Herzen liegt, was uns zwischen Krippe und Kreuz liegt.“

Der Pfarrer leitet über zur Lesung am zweiten Weihnachtsfeiertag: „Stephanus, so hören wir in der Lesung aus der Apostelgeschichte, bekennt: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Der Himmel ist offen über Krippe und Kreuz. So wünsche ich Ihnen heute einen Tag, an dem Sie etwas erleben dürfen, dass der Himmel offen steht, auch wenn so manches zwischen Krippe und Kreuz liegt“, beendet Uwe Lüttinger seinen kurzen und trostspendenden Impuls. az

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 27.12.2020