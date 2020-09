Zwölf Tage übers Meer

Hallo Kinder! Geht ihr auch so gerne in den Supermarkt zum Einkaufen? Besonders die Obstabteilung finde ich spannend. Wusstet ihr, dass einige der Früchte eine ganz schön lange Reise zurücklegen, bevor wir sie kaufen können? Die Ananas zum Beispiel wird entlang des Äquators angebaut – fast jede zweite Frucht weltweit stammt aber aus Costa Rica. Sofort nach der Ernte beginnt der Wettlauf gegen die Zeit: Gekühlt geht es an die Küste und so schnell wie möglich aufs Containerschiff. Damit Früchte unterwegs nicht schlecht werden, darf sich die Temperatur im Frachtraum nicht verändern. Von der Karibikküste geht es dann für die Ananas quer über den Atlantik. Die Reise nach Europa dauert ungefähr zwölf Tage.

